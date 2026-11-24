Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında, akademik birimlerin eğitim-öğretim süreçleri ile kurumsal araştırma hedeflerinin değerlendirildiği Ana Bilim Dalı Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen Ana Bilim Dalı Başkanları Toplantısı'nda, araştırma üniversitesi hedefi doğrultusundaki çalışmalar ve akademik performans kriterleri ele alındı.

Senato Toplantı Odası'nda düzenlenen toplantıda, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi, akademik performans kriterleri ve bilimsel yayın stratejileri görüşüldü.

Rektör Kırışık, kurumsal hedeflere ulaşmak için fakülte ve bölüm bazında yürütülen gelişim takip sisteminin ana bilim dalları düzeyinde de uygulanacağını belirtti. Her birimin kendi alanındaki çalışmaları düzenli takip etmesi ve aylık performans verilerini oluşturmasının önemini vurgulayan Kırışık, akademisyenlerin sürece aktif katkı sunmasını istedi.

Üniversitelerin bilimsel gelişme ve ülke kalkınmasında stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Kırışık, uluslararası indeksli dergilerde nitelikli yayın ve proje çalışmalarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Kırışık, Times Higher Education (THE) 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda üniversitenin önceki yıla göre 200 basamak yükselerek dünyada ilk 500'e girdiğini, Türkiye sıralamasında ise 29'uncu olduğunu hatırlattı.

Toplantıda ayrıca akademisyenler arasındaki bilimsel atıf etkileşiminin güçlendirilmesi ve üniversitenin araştırma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.