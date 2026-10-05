KBÜ'de yeni öğrenciler için hafta boyunca oryantasyon programları yapıldı - Son Dakika
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KBÜ'de yeni öğrenciler için hafta boyunca oryantasyon programları yapıldı

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KBÜ\'de yeni öğrenciler için hafta boyunca oryantasyon programları yapıldı
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Karabük Üniversitesinde yeni akademik yıla başlayan öğrenciler için hafta boyunca farklı birimlerde oryantasyon programları gerçekleştirildi. Etkinliklerde öğrencilere üniversitenin akademik ve sosyal imkanları, hizmetleri ve kariyer olanakları anlatıldı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni akademik yıla başlayan öğrencilerin üniversite yaşamına uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hafta boyunca çeşitli birimlerde kapsamlı oryantasyon programları düzenlendi.

KBÜ'de yeni öğrenciler için oryantasyon programları Karabük Üniversitesinde yeni akademik yıla başlayan öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamaları amacıyla farklı akademik birimlerde oryantasyon programları gerçekleştirildi.

Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Yenice Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Eskipazar Meslek Yüksekokulu ve TOBB Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programlarda, öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin merak ettikleri konular ele alındı.

Öğrenci Koordinatörlüğü ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen programlarda öğrencilere üniversitenin akademik ve sosyal imkanları ile sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi.

Programlarda Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, Karabük Üniversitesi Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma Yıldırım ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Tankül, birimlerin yürüttüğü çalışmalar ve öğrencilerin yararlanabileceği imkanları anlattı.

Oryantasyon programlarıyla öğrencilerin KBÜ'nün akademik, sosyal ve kariyer imkanlarını tanımaları, üniversite yaşamına uyum sağlamaları ve eğitim hayatları boyunca yararlanabilecekleri hizmetler konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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