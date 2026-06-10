Kınık\'ta Halk Eğitim kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Kınık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi ve belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Programa Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, Kınık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, Kınık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Sakin ile ilçe protokolü, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kınık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Sakin, hayat boyu öğrenmenin bireylerin kendilerini geliştirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve değişen yaşam koşullarına uyum sağlamaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumun her kesimine eğitim fırsatı sunduğunu ifade eden Sakin, Kınık Halk Eğitim Merkezi olarak vatandaşların kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Kınık Halk Eğitim Merkezi Ritim Kursu kursiyerlerinin hazırladığı ritim gösterisi ile Ege Yöresi Kadın Halk Oyunları Kursu kursiyerlerinin sahnelediği halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.

Daha sonra kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Belge töreninin ardından Kınık Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerin yer aldığı sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide çini, kabak oymacılığı, ahşap boyama, kadın kıyafet dikimi ve aşçılık kurslarında eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar kursiyerlerin çalışmalarını inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emek ve başarıyı yansıtan çalışmalar ziyaretçilerden büyük beğeni gördü.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, öğrenmenin yaşının olmadığını ve hayatın her döneminde devam eden bir süreç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - İZMİR