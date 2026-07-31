Kırıkkale Belediyesi’nden üniversite adaylarına ücretsiz YKS tercih danışmanlığı

Kırıkkale Belediyesi, üniversite adaylarına ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin doğru tercihler yapabilmelerine destek olmak amacıyla başlatılan danışmanlık hizmetinin yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi'nde verilen hizmet kapsamında uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin puanları, başarı sıralamaları ve hedefleri doğrultusunda tercih listelerini oluşturmalarına yardımcı oluyor. Hizmetle adayların tercih sürecini daha sağlıklı yönetmeleri ve gelecek planlamalarını doğru yapmaları hedefleniyor. Ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti, 8 Ağustos'a kadar her gün 10.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam edecek. Üniversite adayları, uzman rehber öğretmenlerden birebir destek alarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.