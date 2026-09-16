Kumru\'da İlköğretim Haftası programında öğrenciler şiir okudu

Ordu'nun Kumru ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler şiirler okuyup müzikli gösteriler sundu.

Kumru ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Atatürk İlkokulu Müdürü Cem Demirbaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okurken, müzikli gösteriler sundu.

Programın sonunda Kaymakam Bahri Gökalp, Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Derilmek, öğrencilerle birlikte ders başlangıç zilini çaldı.

Programa kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.