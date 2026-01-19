Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti - Son Dakika
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kur\'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
19.01.2026 16:40
Kur\'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Samsun'un Kalkanca bölgesinde bulunan Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde çocuklara şiddet uygulandığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntüleri 1-21 Ocak 2025, 9, 14 ve 16 Nisan 2025 tarihlerine ait. Görüntülerde, yaşları küçük olan öğrencilerin kapalı alanlarda, Kur'an kursunun mescidinde hocalar tarafından darp edildikleri ve fiziksel müdahaleye uğradıkları anlar yer alıyor.

O GÖREVLİLER BAŞKA KURSA GÖNDERİLDİ

ANKA Haber Ajansı söz konusu şiddet olayını, Samsun İlkadım Müftülüğü yetkilerine sordu. Çocukların maruz kaldığı şiddete ilişkin konuşan bir yetkili, kurumda başlatılan soruşturma kapsamında iki kurs görevlisinin başka Kur'an kurslarında görevlendirildiği bilgisini paylaştı. Şiddet görüntülerinin adli makamlara iletilip iletilmediği bilinmiyor.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ DOĞRULADI

Kursun güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın konuştuğu ancak ismini vermek istemeyen bir öğrenci, iki kurs hocasının kurstan ayrıldığını doğruladı, görüntülerde yer alan ve şiddet uygulayan kursun müdürü ve müdür yardımcısının ise hala görevine devam ettiğini bildirdi.

"KÖR NOKTALARI SEÇİYORLAR" İDDİASI

Öğrenci, diğer öğrencilerin de yaşanan şiddet olayları nedeniyle korktuklarını, konuşmadıklarını ve şikayette bulunmaya çekindiklerini belirtti. Öğrenci, kursta şiddet olaylarının güvenlik kameralarının olduğu noktada değil, kameraların görüş açısına girmeyen kör noktalarda sürdüğünü anlattı.

Kaynak: Acunn.com

Eğitim, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti - Son Dakika

