Kütahya'da İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, İmam Hatip kültürünü temsile çağırdı - Son Dakika
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Kütahya'da İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, İmam Hatip kültürünü temsile çağırdı

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Kütahya\'da İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, İmam Hatip kültürünü temsile çağırdı
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Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen İmam Hatipliler Haftası programında İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilere İmam Hatip kültürünü temsil çağrısında bulundu. Programa öğrenciler ve öğretmenler ilgi gösterdi, ardından bahçede yemek ikram edildi.

Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen İmam Hatipliler Haftası programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilere İmam Hatip kültürünü en güzel şekilde temsil etmeleri çağrısında bulundu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde okul binasında düzenlenen İmam Hatipliler Haftası kutlama programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İmam Hatipli olmanın anlamı, taşıdığı misyon ve sorumluluklar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"İmam Hatip kültürünü en güzel şekilde temsil etmelisiniz"

İmam Hatip okullarının milli ve manevi değerleri benimseyen, topluma yön veren bireyler yetiştirmedeki önemine dikkat çeken Yılmaz, öğrencilere gelecek hedefleri doğrultusunda tavsiyelerde bulundu.

Yılmaz, "Sizler, İmam Hatip kültürünün taşıyıcılarısınız. İmam Hatipli olmanın şuurunu kavramalı ve bu güzide okulları hayatın her alanında en güzel şekilde temsil eden, ahlakı ve başarısıyla örnek gösterilen fertler olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve iyi dileklerin ardından sona eren programın devamında, okul bahçesinde katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA
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