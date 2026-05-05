Kütahya'da Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması Düzenlendi

05.05.2026 22:58
Kütahya'da liseler ve ortaokullar arası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması başarıyla gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi ve Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Kütahya Geneli Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması" Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Liseler arası kızlar ve erkekler ile ortaokullar arası kızlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışmanın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i okumanın güzelliğine ve öğrencilerin manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, asıl önemli olanın onu hayatımıza rehber edinmek olduğunu ifade etti. Yarışmaya katılan öğrencileri cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu ve Germiyan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmalarda öğrenciler, jüri üyeleri karşısında performanslarını sergiledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Programın ödül töreni Beylerbeyi Konferans Salonu'nda düzenlenirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür edildi. Dereceye giren öğrencilere belge ve hediyeleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bilal Şen ve Ali Sezer, jüri üyeleri ve okul müdürleri tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
