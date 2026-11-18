Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Uşak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine kaynak kitap hediye edilirken, okul genelinde de dayanışma örneği sergilendi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf medeniyetinin eğitim ve yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında Uşak İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Ara tatil öncesinde düzenlenen programda, 8. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlıklarına destek olmak amacıyla çalışma kitapları ve soru kitapçıkları hediye edildi. Etkinlik kapsamında okulda eğitim gören tüm öğrencilere sıcak çorba ikramında da bulunuldu.

Programa Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikle Ahmed Paşa Bin İshak Paşa Vakfı'nın ilim kitapları bağışlanmasına ve Padişah İmamı Mehmed Zeynelabidin Efendi Vakfı'nın taşra okullarına kitap gönderilmesine ilişkin hayır şartları, 1001 Hayır Şartı kapsamında yerine getirildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, geçmişten günümüze uzanan eğitim, iyilik ve dayanışma anlayışını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayır hizmetlerini sürdürüyor.