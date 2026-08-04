Manisa’da eğitim yardımları için başvurular başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine eğitim desteği, kız öğrencilere güvenli konaklama imkanı ve ilköğretim ile lise öğrencilerine kırtasiye yardımı sağlayacak. Başvurular 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla yeni dönem eğitim destek başvurularını başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında üniversite öğrencilerine eğitim desteği, kız öğrencilere misafirhane imkanı ve ilköğretim ile lise öğrencilerine yönelik kırtasiye yardımı sağlanacak.

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine toplam 26 milyon 190 bin TL eğitim desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 döneminde de desteğini sürdürecek. Ailesinin ikameti Manisa'da bulunan, yapılan sosyal inceleme sonucunda uygun görülen ön lisans, lisans ve yüzde 100 burslu vakıf üniversitesi öğrencileri destekten yararlanabilecek.

Dokuz aylık eğitim dönemini kapsayan destek ödemeleri, yılda iki kez toplu şekilde öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Kız öğrencilere güvenli konaklama imkanı

Şehir dışından Manisa'ya gelerek merkez kampüslerde ön lisans ve lisans eğitimi alan kız öğrenciler için Prof. Dr. Türkan Saylan Kız Öğrenci Misafirhanesi hizmet vermeye devam edecek.

Toplam 79 öğrenci kapasiteli misafirhanede tek, iki, üç ve dört kişilik oda seçenekleri bulunurken, öğrencilerin konaklama hizmetine sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dahil olacak.

Kırtasiye desteği Manisa Şehir Kart ile verilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerine sağlanacak kırtasiye desteği ise bu yıl Manisa Şehir Kart üzerinden gerçekleştirilecek.

Destek almaya hak kazanan vatandaşlar, kartlarıyla Manisa genelinde sisteme dahil olan yerel kırtasiye esnaflarından alışveriş yapabilecek. Uygulama ile öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanırken, kentteki kırtasiye işletmelerine de katkı sağlanması hedefleniyor.

"Hiçbir öğrencimizin eğitim yolculuğunda yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eğitimde fırsat eşitliğini önemsediklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezine eğitimde fırsat eşitliğini koyuyoruz. Şehrimizde yaşayan ve eğitim gören her bir gencimizin, her bir çocuğumuzun imkanlara eşit şekilde ulaşması en büyük önceliğimizdir" dedi.

Geçtiğimiz yıl verilen desteğin bu yıl da devam edeceğini ifade eden Başkan Dutlulu, "Manisa Şehir Kart uygulamasıyla hem ailelerimizin bütçesine katkı sağlayacak hem de yerel kırtasiyeci esnafımızı destekleyeceğiz. Manisa'da hiçbir öğrencimizin eğitim yolculuğunda yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitim desteği, kız öğrenci misafirhanesi ve kırtasiye yardımı başvuruları 3 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.