Mardin'de jandarma, mobil trafik eğitim aracıyla çocuklara kuralları anlattı - Son Dakika
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Mardin'de jandarma, mobil trafik eğitim aracıyla çocuklara kuralları anlattı

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Mardin\'de jandarma, mobil trafik eğitim aracıyla çocuklara kuralları anlattı
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Mardin'de jandarma ekipleri, çocuklarda trafik bilinci oluşturmak için mobil trafik eğitim araçlarıyla etkinlik düzenledi. Eğitimde öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçme, yaya güvenliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Mardin'de jandarma ekipleri, çocuklara yönelik mobil trafik eğitimi düzenledi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Araçları ile düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde çocuklara güvenli karşıdan karşıya geçme, yaya güvenliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verildi. Ekiplerin çocuklar, gençler ve yetişkinlerin trafik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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