Medya mensupları, Medipol'ün geleneksel sahur buluşmasında bir araya geldi - Son Dakika
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Medya mensupları, Medipol'ün geleneksel sahur buluşmasında bir araya geldi

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Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu tarafından düzenlenen 'Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması'nın 16'ncısı, Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Buluşmaya gazete, radyo, televizyon ve dijital mecralardan çok sayıda isim katıldı.

09.03.2025 13:34
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Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu tarafından, "Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması"nın 16'ncısı, Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Medipol Üniversitesi'nde buluşmaya gazete, radyo, televizyon ve dijital mecralardan isimlerin yanı sıra influencerler katıldı. Sahur buluşması Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"ÇOK KIYMETLİ BİR MESLEĞİ İCRA EDİYORSUNUZ"

Etkinlikte konuşma yapan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, "Sizler çok kıymetli bir mesleği icra ediyorsunuz. Medya sektörü, toplumun hayrına hizmet eden en önemli alanlardan biridir. Bizler de iyi biliyoruz ki her biriniz bu sektöre çok büyük emekler harcıyorsunuz. Kaleminizle, sesinizle, kameralarınızla gerçeğin peşinde çok büyük emekler sarf ediyorsunuz ve bu toplumun hayrına çok büyük işler yapıyorsunuz. Bizler de eğitim ve sağlık sektörlerinde toplumumuza faydalı olmak için çalışıyoruz. Bugün, bu hayırlı ayın böylesine anlamlı bir gecesinde, topluma değer katan farklı meslek gruplarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Medya mensupları, Medipol\'ün geleneksel sahur buluşmasında bir araya geldi

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Son Dakika Eğitim Medya mensupları, Medipol'ün geleneksel sahur buluşmasında bir araya geldi - Son Dakika

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