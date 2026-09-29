Menteşe Milli Eğitim Müdürü Keleş, TOBB Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Menteşe Milli Eğitim Müdürü Keleş, TOBB Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi

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Menteşe Milli Eğitim Müdürü Keleş, TOBB Fen Lisesi\'nde öğrencilerle bir araya geldi
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Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, TOBB Fen Lisesini ziyaret ederek 9. sınıf öğrencilerinin tanışma etkinliğine katıldı. Ziyarette Keleş başarı temennisinde bulundu, okul müdürü ve müdür yardımcılarına başarı belgeleri takdim edildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesini ziyaret ederek 9. sınıf öğrencilerinin tanışma etkinliğine katıldı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesinde gerçekleştirilen ziyarette okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilerin tanışma etkinliğine katılan Keleş, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılı heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Keleş, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası açısından başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında okulun eğitim alanındaki başarılı çalışmalarına katkılarından dolayı okul müdürü ve müdür yardımcılarına başarı belgeleri takdim edildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, okul yöneticileri ve öğretmenlere eğitim alanındaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Keleş, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere de başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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