Muğla\'da Başarılı Öğrencilere Teşekkür

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Vali Akbıyık, programda yaptığı konuşmada öğrencilerin elde ettiği başarının bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu söyledi. Başarının yalnızca okul ve Milli Eğitim çalışmalarıyla sınırlı olmadığını belirten Akbıyık, aile ortamının huzurundan kentin gençlere sunduğu imkanlara kadar birçok faktörün başarıda etkili olduğunu ifade etti.

Teknolojinin yapay zekadan insansız hava araçlarına kadar büyük bir hızla geliştiğine dikkat çeken Akbıyık, "Türkiye Yüzyılı, Türklerin yüzyılı olacaktır; bundan hiçbir tereddüdümüz yok. Bu vizyon, çalışkan ve başarılı gençlerimizin sayesinde inşa edilecek" dedi.

Muğla'da 2026 yılının "Gençlik Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Akbıyık, Gençlik Yılı'nı başarılarıyla taçlandıran ve Muğla'ya örnek olan öğrencileri tebrik etti. Başarılı öğrencilerin aileleri ve öğretmenlerine de teşekkür eden Akbıyık, gençlere üniversite hayatlarında başarılar diledi.