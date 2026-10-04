Muş'ta KPSS Ön Lisans oturumu başladı, geç kalan adaylar surlardan atladı - Son Dakika
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Muş'ta KPSS Ön Lisans oturumu başladı, geç kalan adaylar surlardan atladı

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Muş\'ta KPSS Ön Lisans oturumu başladı, geç kalan adaylar surlardan atladı
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Muş'ta 2026 KPSS Ön Lisans oturumu, iki yıllık program mezunu binlerce adayın katılımıyla saat 10.15'te başladı. Adaylar güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alınırken, sınava geç kalan bazı adaylar okul çevresindeki surlardan atlayarak merkeze ulaşmaya çalıştı.

Muş'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, binlerce adayın katılımıyla başladı.

2026 KPSS Ön Lisans sınavı kapsamında üniversitelerin iki yıllık programlarından mezun olan adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için sınav merkezlerine geldi. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesinde adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda yoğunluk oluşturdu. Adaylar, sınav merkezlerinde gerekli güvenlik kontrollerinden geçirildikten sonra salonlara alındı. Sınavın başlamasının ardından sessizliğin ve düzenin sağlanması amacıyla okul bahçeleri boşaltıldı. Sınava geç kalan bazı adaylar ise kapıların kapanmasına kısa süre kala sınav merkezlerine ulaşmak için zamanla yarıştı. Bazı adayların sınava yetişebilmek için okul çevresindeki surlardan atlayarak sınav merkezine ulaşmaya çalıştığı görüldü. KPSS Ön Lisans oturumunda adaylar kamu personeli olabilmek için ter dökerken, sınav merkezlerinde güvenlik ve sınav düzeninin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler de alındı.

Kaynak: İHA
GüvenlikEğitimKPSSMuşSon Dakika

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