MUSKİ personeline 657 sayılı Kanun kapsamında iki günlük eğitim verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü personeline yönelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında iki günlük eğitim programı düzenlendi.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) Başkanı Halil Memiş tarafından verilen eğitimin ilk gününe MUSKİ, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraklerinde görev yapan personel katıldı. Programda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ikinci gününde ise MUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlıklarında görevli personele yönelik soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, mevzuatın uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.