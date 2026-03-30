Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemiş'te Bahar Şenlikleri Başladı

30.03.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş'te düzenlenen Bahar Şenlikleri spor müsabakaları binlerce öğrenciyle başladı.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamındaki spor müsabakaları, binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Bahar Şenlikleri spor müsabakalarının açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu gerçekleştirdi. Etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, programa Şube Müdürü Ahmet Turan Yüzük de katıldı. Organizasyon kapsamında futbol, basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve badminton branşlarında yarışmalar düzenlenecek. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu ön plana çıkıyor. Sahadaki heyecan ve tribünlerdeki coşku dikkat çekerken, toplam 3 bin 225 öğrenci organizasyon çerçevesinde bir araya geldi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 18:47:35. #7.12#
SON DAKİKA: Ödemiş'te Bahar Şenlikleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.