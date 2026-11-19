Öğretmenler, 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası boyunca trenle yolculukta tam bilet ücretinin yarısını ödeyecek. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın'ın açıklamasına göre indirim, yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde öğretmen tarifesiyle satın alınan biletlerde geçerli olacak.

Yüzde 50'lik indirim standart tam bilet ücreti üzerinden hesaplanıyor. Ek hizmetler için ödenen ücretler kampanyanın dışında kalıyor.

İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanya, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ya da Bakanlıkça onaylanmış resmi ve özel her derece ve türdeki okulda görev yapan öğretmenleri kapsıyor. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları da indirimli bilet alabilecek.

Üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezlerinde çalışan öğretim elemanları ve yurt dışında görev yapan Türk vatandaşı öğretmenler de kapsama giriyor.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

İndirimli biletler TCDD Taşımacılık'ın internet sitesi, mobil uygulaması ve gişelerinden temin edilebilecek. İndirimin uygulanması için biletin 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmen tarifesi seçilerek satın alınması gerekiyor.

YIL BOYU YÜZDE 15 İNDİRİM SÜRÜYOR

Öğretmenlere tren biletlerinde yıl boyunca yüzde 15 indirim zaten uygulanıyor. Öğretmenler Haftası'na özel kampanya ise 2014'ten bu yana her yıl düzenleniyor; Yalçın'ın verdiği bilgiye göre geçen yıl yaklaşık 12 bin 215 öğretmen bu indirimden yararlandı.