OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliği anlaşması imzaladı

OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliği anlaşması imzaladı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Glasgow'daki EAIE 2026 kapsamında QS Quacquarelli Symonds ile üç yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla üniversitenin uluslararası sıralamalardaki performansı veriye dayalı izlenecek ve küresel görünürlüğü artırılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararasılaşma ve küresel görünürlük hedefleri doğrultusunda önemli bir iş birliğine imza attı. Glasgow'da düzenlenen 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı ve Fuarı (EAIE 2026) kapsamında OMÜ ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS Quacquarelli Symonds arasında üç yıllık iş birliği anlaşması imzalandı.

Uluslararası performans veriye dayalı olarak izlenecek

Anlaşma kapsamında OMÜ'nün uluslararası sıralamalardaki performansının veriye dayalı olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi; akademik itibarının güçlendirilmesi ve küresel görünürlüğünün artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülecek. Elde edilecek analiz ve değerlendirmelerle Üniversitenin güçlü yönlerinin daha görünür hale getirilmesi, iyileştirmeye açık alanlarının belirlenmesi ve uluslararasılaşma stratejilerinin daha etkin biçimde geliştirilmesi hedefleniyor.

Araştırma üniversitesi hedefine önemli katkı

İş birliğinin, Aday Araştırma Üniversitesi statüsündeki OMÜ'nün uluslararası sıralamalardaki mevcut durumunun daha yakından değerlendirilmesine, akademik görünürlüğünün güçlendirilmesine ve uluslararası tanınırlığının artırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Üç yıl sürecek çalışmalarla OMÜ'nün eğitim ve araştırma alanındaki birikiminin uluslararası platformlarda daha etkili biçimde tanıtılması hedefleniyor. Anlaşma, Üniversitenin uluslararasılaşma ve araştırma üniversitesi olma hedeflerini destekleyen önemli bir iş birliği niteliği taşıyor.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

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