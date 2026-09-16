ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihlerinin 17-21 Eylül'de alınacağını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemlerinin 17-21 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'nin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 17 Eylül tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" ifadelerine yer verildi.