Özel bireylerin becerilerini arttıran proje tamamlandı - Son Dakika
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Özel bireylerin becerilerini arttıran proje tamamlandı

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Özel bireylerin becerilerini arttıran proje tamamlandı
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Kastamonu’da özel bireylerin toplumsal ve sosyal uyum becerilerinin kazandırılması amacıyla yürütülen proje tamamlandı.

Kastamonu'da özel bireylerin toplumsal ve sosyal uyum becerilerinin kazandırılması amacıyla yürütülen proje tamamlandı.

TÜBİTAK 4008 Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destek Programı kapsamında yürütülen "Özel Bireylere Toplumsal ve Sosyal Uyum Becerilerinin Kazandırılması Projesi" kapanış programıyla tamamlandı. Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şube Müdürleri Vedat Terlemez ve Murat Kabakulak, akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hatice Yalçın koordinasyonunda yürütülen projede öğrenciler, günlük yaşam, kişisel bakım, spor, doğa ve çevre bilinci ile sosyal becerilere yönelik uygulamalı etkinliklere katıldı.

Proje sonunda yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin günlük yaşam becerileri yüzde 68,2'den yüzde 91,2'ye yükselirken sosyal becerilerinde de belirgin gelişim görüldü.

Kapanış programında öğrencilerin proje sürecindeki deneyimlerini yansıtan ve sözlerini kendilerinin oluşturduğu "Birlikte Başarmak" adlı şarkı seslendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Kastamonu'da TÜBİTAK projeleri başta olmak üzere yerel ve ulusal ölçekte birçok projenin yürütüldüğünü ifade etti.

Projeye katkı sunan okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere, emniyet müdürlüğüne, İŞKUR İl Müdürlüğüne ve diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Gümüş, proje kapsamında ortaya çıkan çalışmaların özel birey öğrencilerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Program, projede görev alan eğitimcilere, proje ekibine ve öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
KastamonuEğitimSon Dakika

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