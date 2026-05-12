Sağlık ordusu MCBÜKAF\'26\'da gençlerle buluştu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde düzenlenen MCBÜKAF'26 Kariyer Fuarı'nda İl Sağlık Müdürlüğü standı yoğun ilgi gördü. Fuarda 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE tanıtılırken, öğrencilere yönelik uygulamalı sağlık etkinlikleri de gerçekleştirildi.

MCBÜKAF'26 Kariyer Fuarı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde başladı. Fuarın açılış programında açılan stantlar tek tek ziyaret edildi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü standını inceleyen Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren çalışmalar hakkında stanttaki görevli sağlık personelinden bilgi aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından 12-13 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen MCBÜKAF'26 Kariyer Fuarı'nda İl Sağlık Müdürlüğü de yerini aldı. Fuar kapsamında Müdürlüğe ayrılan stant alanında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyetleri tanıtıldı.

Etkinlik boyunca öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılırken, sağlık alanındaki mesleki faaliyetler hakkında da farkındalık oluşturuldu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği stantta sağlık çalışanları tarafından çeşitli bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Fuar alanında ayrıca UMKE sahra çadırı, ambulans ve UMKE araçları tanıtılarak afet ve acil durumlarda kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler için beden kitle indeksi ve karbon monoksit ölçümü gibi uygulamalı etkinlikler de düzenlendi.

Yetkililer, gerçekleştirilen etkinliklerle hem sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmayı hem de gençlerde sağlık bilinci oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. - MANİSA