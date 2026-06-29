Samsun'da eğitimde dijital dönüşüm atağı - Son Dakika
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Samsun'da eğitimde dijital dönüşüm atağı

Samsun\'da eğitimde dijital dönüşüm atağı
29.06.2026 14:07
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Samsun'da okullara 662 etkileşimli tahta, 104 bilişim laboratuvarı ve robotik setler kuruldu; 7 bin 730 öğretmene dijital eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimde dijital dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin bilgiye erişen, üreten, sorgulayan ve teknolojiyi etkin kullanan bireyler olarak yetişmesini desteklemek amacıyla okullarda önemli teknoloji altyapısı ve donanım yatırımlarını hayata geçirdi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında yürütülen çalışmalar kapsamında sınıflarda dijital içerik kullanımını desteklemek amacıyla 662 etkileşimli tahta yenileme çalışması gerçekleştirildi. Okulların ağ altyapıları güçlendirilerek daha güvenli, sürdürülebilir ve yüksek performanslı internet erişimi sağlanırken, yüksek hızlı geniş bant internet sayesinde öğrenci ve öğretmenlerin dijital eğitim kaynaklarına kesintisiz erişimi desteklendi.

Samsun genelinde tüm dersliklerde etkileşimli tahta bulunurken, 495 okul metro ethernet altyapısıyla internet hizmetinden yararlanıyor. Ortaokul ve lise düzeyindeki yaklaşık 300 okulda hizmet veren bilişim teknolojileri laboratuvarları ve robotik kodlama sınıfları, öğrencilerin dijital okuryazarlık, problem çözme, kodlama ve üretim becerilerinin gelişimine katkı sunuyor.

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 104 okulda bilişim teknolojileri laboratuvarı, 7 okulda ise yenilikçi sınıf kuruldu. Ayrıca 97 okula MEB KİT Robotik Seti ve 3D yazıcı kazandırılırken, 98 okulun FATİH Projesi ağ altyapısı yenilenerek uyumlaştırma çalışmaları tamamlandı.

Öğretmenlerin dijital yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Yapay zeka, dijital vatandaşlık, dijital yetkinlik ve teknoloji okuryazarlığı başlıklarında düzenlenen yüz yüze eğitimlerle 7 bin 730 öğretmene mesleki gelişim desteği sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının yerli ve milli teknolojilerin eğitimde yaygınlaştırılması vizyonu doğrultusunda PARDUS'un yeni sürümü ETAP23 işletim sistemi Samsun'da pilot olarak uygulamaya alındı. Başarılı pilot uygulamanın ardından yaklaşık 12 bin etkileşimli tahtada ETAP23 kullanılmaya başlanırken, sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması sürecine de öncülük edildi.

Robotik ve STEM temelli öğrenme kültürünü güçlendirmek amacıyla okullara kazandırılan MEB KİT Robotik Setleri sayesinde öğrencilerin kodlama, tasarım odaklı düşünme ve uygulamalı STEM alanlarındaki becerileri desteklenirken, MEB Robot ve ROBOSAM başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmaları için de önemli fırsatlar sunuluyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için de teknoloji yatırımlarını artırarak sürdürmeyi planlıyor. Yeni dönemde 110 okulda bilişim teknolojileri laboratuvarı, 29 okulda yenilikçi sınıf kurulması, 112 etkileşimli tahtanın yenilenmesi, 137 okula MEB KİT Robotik Seti ve 3D yazıcı kazandırılması ile 80 okulun ağ altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylece ortaokul ve lise düzeyinde bilişim teknolojileri laboratuvarı bulunmayan okul kalmaması amaçlanıyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda eğitimde dijital dönüşümü kararlılıkla sürdürerek, teknolojiyi yalnızca kullanan değil; üreten, geliştiren ve geleceğe yön veren nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Yerel Yönetim, Teknoloji, Samsun, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Samsun'da eğitimde dijital dönüşüm atağı - Son Dakika

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