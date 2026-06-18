Samsun Üniversitesi\'nde Mezuniyet Coşkusu

Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) farklı bölümlerinde eğitim gören 616 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını alarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Samsun Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Doğu Park Amfi Tiyatro'da büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan 616 öğrenci, diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.Öğretim elemanlarının ve ailelerinin alkışları eşliğinde tören alanına giriş yapan öğrenciler, mezuniyet sevincini arkadaşları ve yakınlarıyla paylaştı. Duygu dolu anların yaşandığı törende gurur, mutluluk ve heyecan bir arada yaşandı. Üniversite bünyesinde bulunan 6 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokuluna bağlı bölüm ve programlarda öğrenimlerini başarıyla tamamlayan 616 öğrenci mezun oldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kavak Meslek Yüksekokulu öğrencileri diplomalarını alarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.

"Vatanımıza sağlayacağınız katkılarla anılmanızı temenni ediyorum"

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, mezun öğrencilere seslenerek, "Kıymetli mezunlarımız, birazdan alacağınız diplomalar sadece dört yıllık bir emeğin değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarınızın da sembolü olacaktır. Gittiğiniz her yerde bilginizle, ahlakınızla, çalışmalarınızla, dürüstlüğünüzle, vatan ve millet sevginizle Samsun Üniversitesini temsil edeceksiniz. Hayatınız boyunca aziz milletimize ve vatanımıza sağlayacağınız katkılarla anılmanızı temenni ediyorum" dedi.

Fakülteler adına konuşma yapan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü birincisi Ömer Ali Kuzu ise üniversite hayatı boyunca maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ailesine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini hep birlikte havaya atmasıyla sona erdi.

Mezuniyet törenine ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. - SAMSUN