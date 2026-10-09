Sarıgöl'de okul müdürleri ve rehber öğretmenlere SORİ ve bağımlılık eğitimi verildi - Son Dakika
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Sarıgöl'de okul müdürleri ve rehber öğretmenlere SORİ ve bağımlılık eğitimi verildi

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Sarıgöl\'de okul müdürleri ve rehber öğretmenlere SORİ ve bağımlılık eğitimi verildi
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Sarıgöl'de okul müdürleri ve rehber öğretmenlere yönelik eğitimde SORİ uygulaması ve bağımlılıkla mücadele anlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kanyılmaz, erken tespit ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Sarıgöl'de okul müdürleri ve rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimde, sosyal risklerin erken tespiti ve bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Kanyılmaz, çocukların ve gençlerin korunmasında erken tespit ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sosyal Risk İndeksi (SORİ) Uygulaması ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi gerçekleştirildi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, ilçede görev yapan okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Alaşehir Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Eda Balcı tarafından verilen eğitimde, sosyal risklerin erken tespiti, risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

"Erken tespit ve iş birliği önemli"

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Kanyılmaz, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek, onları sosyal risklerden korumak ve bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaları güçlendirmek amacıyla bu tür eğitimlerin önem taşıdığını belirtti.

Kanyılmaz, sosyal risklerin erken dönemde tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında eğitimcilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, eğitimde emeği geçenlere ve katılım sağlayan tüm eğitimcilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
SarıgölRehberSağlıkEğitimSon Dakika

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