Siirt'te yeni eğitim-öğretim yılı 92 bin 300 öğrenciyle başladı - Son Dakika
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Siirt'te yeni eğitim-öğretim yılı 92 bin 300 öğrenciyle başladı

Siirt\'te yeni eğitim-öğretim yılı 92 bin 300 öğrenciyle başladı
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Siirt'te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası, Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen programla başladı. Yeni döneme 5 bin 91 öğretmen ve idareci, 92 bin 300 öğrenci ile 567 okul ve eğitim kurumuyla girildi.

Siirt'te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası, Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen programla başladı.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Av. Abdulhekim Gider, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Siirt'te yeni eğitim-öğretim yılına 5 bin 91 öğretmen ve idareci, 92 bin 300 öğrenci ile 567 okul ve eğitim kurumuyla başlandı.

Programda yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Siirt'te yeni eğitim-öğretim yılı 92 bin 300 öğrenciyle başladı - Son Dakika

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