Şırnak\'ta YKS Yoğunluğu

Şırnak'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu öncesinde adaylar sınav merkezlerine akın etti. Kentte 73 okulda 19 bin 226 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak salonlara yetişti.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Şırnak'ta 73 okulda sınav yoğunluğu yaşandı, bu esnada aileler de adayları yalnız bırakamadı. Bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul çevresinde bekledi, bazı aileler çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şırnak merkezde 5, Silopi'de ise 2 öğrenciyi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirdi. - ŞIRNAK