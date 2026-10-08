Tekirdağ Muratlı'da bahçe görevlilerine el dedektörlü güvenlik eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da bahçe görevlilerine el dedektörlü güvenlik eğitimi düzenlendi

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Tekirdağ Muratlı\'da bahçe görevlilerine el dedektörlü güvenlik eğitimi düzenlendi
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Muratlı'da okul bahçe görevlilerine verilen seminerde güvenlik ve riskli durumlarda izlenecek adımlar anlatıldı. Emniyet ekipleri, izinsiz girişlerde doğrudan müdahale yerine 112'yi aramaları gerektiğini belirtti; el dedektörlerinin kullanımı uygulamalı gösterildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde okullarda görev yapan bahçe görevlilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Muratlı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, ilçe genelindeki okul bahçe görevlilerinin yanı sıra Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz de katıldı. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde okul çevrelerinin güvenliği, riskli ve olumsuz durumlarla karşılaşıldığında izlenecek adımlar ve yetki sınırları detaylı bir şekilde ele alındı. Görevlilere okul yerleşkesinin fiziki sınırları içerisindeki gözetim rolleri, okula giriş-çıkış kontrollerinin nasıl olacağını anlatan yetkililer, izinsiz girişlerde ve olumsuz durumlarda doğrudan müdahale etmek yerine okul yönetimine, 112 Acil Çağrı Merkezine veya kolluk görevlilerine bildirimde bulunulması gerektiğini belirttiler. Bir olay yaşandığında olay yerindeki delillerin korunması gerektiğini ifade eden yetkililer, şüphelilerin eşkal ve tespit bilgilerinin kolluk kuvvetlerine doğru aktarılması ile 112 ve okul yetkilileriyle hızlı iletişim kurulmasının önemini vurguladı. Öğrencilerle iletişimde "Güvenli Eğitim İletişimi" yaklaşımı çerçevesinde mahremiyet ve gelişim özelliklerine uygun davranılması gerektiğini söyleyen yetkililer, okul çevrelerindeki metruk binaların risk taşıması halinde durumun ilgili birimlere bildirilerek, gerekli önlemlerin alınması hususuna da dikkat çekti.

Seminerde el dedektörlerinin kullanım usulleri, yetkilendirme protokolleri ve yasal sorumluluklar anlatılırken, cihazların doğru kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim de gerçekleştirildi. Eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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