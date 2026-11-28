Tokat'ta jandarma ve emniyetin düzenlediği huzur toplantısında 166 köy ve mahalle muhtarına asayiş, trafik güvenliği ve dolandırıcılıkla mücadele konularında bilgi verildi; muhtarların talep ve önerileri de dinlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Haziran Kültür Merkezi'nde muhtarlarla sorumluluk alanı huzur toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin ile İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül katılırken, jandarmanın sorumluluk bölgesinden 124 köy muhtarı ve polisin sorumluluk bölgesinden 42 mahalle muhtarı da yer aldı. Toplantıda hırsızlık ve dolandırıcılığın önlenmesi, ruhsatlı silahların güvenli biçimde muhafaza edilmesi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı. Bunun yanı sıra muhtarlara akran zorbalığı, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında bilgi verildi. Orman yangınları, sel, heyelan, suda boğulma ve karbonmonoksit zehirlenmeleri de toplantının gündeminde bulundu. İl merkezindeki asayiş olaylarının ve suçun önlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, mahallelerin bağlı olduğu polis merkezleri ile muhtarların irtibat kurabileceği görevliler hakkında bilgi paylaşıldı. Köy ve mahalle muhtarları, sorumluluk alanlarında karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.