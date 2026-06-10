Tunceli'de Mezuniyet Buluşması - Son Dakika
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Tunceli'de Mezuniyet Buluşması

Tunceli\'de Mezuniyet Buluşması
10.06.2026 14:36
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Tunceli'de Tazelenme ve Engelli Dostu Üniversite mezuniyet programı başarıyla gerçekleştirildi.

Tunceli'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan Tazelenme Üniversitesi ve Engelli Dostu Üniversite öğrencileri için mezuniyet programı düzenlendi.

Tunceli'de hayat boyu öğrenme anlayışı ve engelsiz eğitim vizyonu kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için "Mezuniyet Buluşması" programı gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren Munzur 60+ Tazelenme Üniversitesi ile Engelli Dostu Üniversite öğrencilerinin katıldığı program, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde yürütülen eğitim programlarını başarıyla tamamlayan 24 Tazelenme Üniversitesi öğrencisi ile eğitim ve sosyal faaliyetlerde aktif olarak yer alan 15 Engelli Dostu Üniversite öğrencisi mezuniyet heyecanı yaşadı. Programda konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgeleri Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından takdim edildi. Eğitim sürecine katkı sunan 14 akademisyen de teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı.

Hayat boyu öğrenmenin ve fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekilen programda, öğrencilerin mutluluğu ve mezuniyet sevinci dikkat çekti. Mezuniyet Buluşması, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tunceli'de Mezuniyet Buluşması - Son Dakika

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