Türk Öğrenciler Moskova\'da Nükleer Eğitimde Buluştu

ULUSAL Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsü (NRNU MEPhI) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü'nde (NRU MPEI) yüksek lisans eğitimi alan Türk öğrenciler, Moskova'da bulunan Atom Müzesi'nde, mezuniyetlerinin ardından görev yapacakları Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sırasında öğrenciler, ilk eğitim yılının sonuçlarını değerlendirirken nükleer güç santralinin kadro yapısı ve mesleki gelişim olanakları hakkında da bilgi aldı. Akkuyu Nükleer A.Ş'den görüşmeye katılan şirket yönetimi ve Akkuyu NGS atölyelerinin temsilcileri de öğrencilere eğitim sonrası işe alım süreci, personelin adaptasyonu ve santraldeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, Rusya'nın nükleer endüstri alanında eğitim ve tanıtım merkezi olan Atom Müzesi'nin sergisini de gezdi. Müze ziyaretinin, eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğu aktarıldı. Geleceğin mühendislerinin, ilk bilimsel keşiflerden modern teknolojilere kadar nükleer enerjinin gelişimi hakkında bütünsel bir bakış açısı kazanması hedeflendi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Genç Türk uzmanların eğitimi, ulusal nükleer eğitim sisteminin oluşturulmasına ve Türkiye'nin nükleer sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunuyor. Rosatom'un partner ülkelerin özelliklerini dikkate alarak uyguladığı insan kaynağı ile ilgili sosyal bir standardı bulunuyor. Bu standart, eğitimi ve kültürler arası iletişimi kapsıyor. Türk mühendisleri, nükleer ve ilgili alanlarda Rusya'nın en iyi üniversitelerinde eğitiyoruz, daha eğitim aşamasında sektör genelindeki kültürel, bilgilendirme ve spor etkinliklerine dahil ediyoruz. Akkuyu NGS için uzman yetiştirme programı aktif olarak gelişiyor. Bu yıl öğrenci sayısı iki katına çıkacak. Sonbaharda dört Rus üniversitesinin yüksek lisans programlarına, giriş sınavlarını başarıyla geçen 70 Türk vatandaşı daha kabul edilecek. Onların profesyonel yolculuklarında destek olacak, gelişimlerine yardımcı olacak ve nükleer enerji alanında kariyer yapmalarını sağlayacağız" dedi.

NRU MPEI Nükleer Enerji ve Termofizik alanında yüksek lisans öğrencisi Muhammed Mustafa Orhan ise ziyarete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bize güvenildiğini ve Akkuyu NGS projesinde beklenildiğimizi hissediyoruz. Liseden beri nükleer alanda çalışma hayali kuruyordum. Türkiye'de nükleer mühendislik lisans programını tamamladım ve şimdi Rusya'da, en iyi teknik üniversitelerden birinde öğrenim görüyorum. Burada, Rosatom'un on yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimleri öğreniyorum. Bu yıl Rusya nükleer sektörü 80. yılını kutluyor ve bize bu eşsiz deneyimi devralma fırsatı veriliyor."

NRNU MEPhI Nükleer Enerji ve Termofizik bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Gülsena Özkeskin de şunları söyledi:

"NRNU MEPhI'de eğitim almak, Rusya'daki nükleer okulun tam merkezinde bilgi edinmek için eşsiz bir fırsat. İlk yılım çok yoğundu ve şimdi uzmanlık derslerini sabırsızlıkla bekliyorum. Bugün, Akkuyu NGS projesi hakkında, santralde zaten çalışmakta olan Türk uzmanlardan doğrudan bilgi edindik. Onların profesyonel yolculukları ilham verici! Özellikle de eğitimimiz sırasında bile bize destek olmaları ve projenin hayatına dahil etmeleri çok hoşuma gidiyor. Bu, bize güven veriyor. Türkiye'nin nükleer enerjisinin gelişimine katkıda bulunma fırsatı bulduğum için gurur duyuyorum. Ayrıca, Atom Müzesi'ndeki etkileyici serginin altını çizmek istiyorum; bu sergi, atom teknolojileri dünyasına derin bir dalış sunuyor. Burada her yaştan ve meslekten ziyaretçi için ilgi çekici içerikler var."