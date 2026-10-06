Uşak'ta öğretmenevi ve sanat okulu inşaatı Vali Kartal ve heyet tarafından incelendi - Son Dakika
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Uşak'ta öğretmenevi ve sanat okulu inşaatı Vali Kartal ve heyet tarafından incelendi

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Uşak\'ta öğretmenevi ve sanat okulu inşaatı Vali Kartal ve heyet tarafından incelendi
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Uşak'ta 15 Ağustos'ta temeli atılan öğretmenevi ve sanat okulu inşaatını Vali Serdar Kartal ve beraberindeki heyet inceledi. 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, 84 oda ve 168 yatak kapasitesiyle kapalı otopark, toplantı salonları ve sosyal donatı alanlarına sahip olacak.

Uşak'ta yapımı devam eden öğretmenevi ve sanat okulu inşaatında Vali Serdar Kartal ve beraberindeki heyet tarafından incelemelerde bulunuldu.

Uşak'ta 15 Ağustos'ta temeli atılan öğretmenevi ve sanat okulu projesinde çalışmalar devam ediyor. Vali Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat alanındaki incelemelerin ardından projenin mevcut durumu değerlendirildi.

Hayırsever firma ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanan proje, 20 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor. 84 oda ve 168 yatak kapasitesine sahip olacak tesiste kapalı otopark, toplantı salonları, kültür ve gençlik merkezleri, etüt salonları, restoran ve çeşitli sosyal donatı alanlarının bulunması planlanıyor.

Kaynak: İHA
AğustosGüncelEğitimUşakSon Dakika

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