Yayladağı’nda yatılı kız kuran kursunda çalışmalar sürüyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yapımı devam eden Hatice Ravza Yatılı Kız Kur'an Kursu inşaatında çalışmalar sürüyor.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toktaş ile birlikte yapımı devam eden Hatice Ravza Yatılı Kız Kur'an Kursu inşaatını ziyaret etti.

Kaymakam Yazıcı, inşaat alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi alan Yazıcı, ekiplere kolaylıklar diledi.