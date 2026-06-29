Yeşil İstihdam Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Yeşil İstihdam Projesi Tamamlandı

Yeşil İstihdam Projesi Tamamlandı
29.06.2026 09:31
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Erasmus+ projesiyle 16 öğrenci, denizcilikte çevreci yakıt sistemleri üzerine staj yaptı.

Türk Ulusal Ajansı tarafından 2024 teklif çağrısı döneminde kabul edilen, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen 2024-1-TR01-KA122-VET-000217088 numaralı "Mavi Sularda Yeşil İstihdam" adlı Erasmus+ projesi başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında Denizcilik Alanı'nda eğitim gören 16 öğrenci, İtalya'daki Cantiere Navale Cintura tersanesi ile İspanya'daki Pase Nautic kurumlarında "çift yakıtlı gemi makinelerinde yakıt sistemi bakım ve onarım uygulamaları" konusunda mesleki staj yaptı.

Proje sayesinde öğrenciler, denizcilik sektöründe giderek önem kazanan çevreci teknolojiler, alternatif yakıt sistemleri ve düşük emisyonlu gemi makineleri üzerine uygulamalı eğitim alma fırsatı buldu. Staj süresince çift yakıtlı gemi makinelerinde kullanılan yakıt sistemlerinin çalışma prensipleri, bakım ve onarım süreçleri, arıza tespit yöntemleri ile güvenli müdahale teknikleri konusunda önemli deneyimler kazandılar.

İtalya ve İspanya'daki ev sahibi kuruluşlarda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde öğrenciler; gemi makineleri atölyelerinde gerçek iş ortamlarını yakından tanıdı. Tersane ve bakım alanlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayan öğrenciler, yakıt sistemi bileşenleri, filtreleme sistemleri, basınç kontrol elemanları, yakıt hattı bağlantıları ve bakım prosedürleri üzerinde çalışma imkanı elde etti.

Öğrenciler ayrıca Avrupa'daki denizcilik işletmelerinde uygulanan çevre dostu üretim ve bakım yöntemlerini yerinde inceleyerek denizcilik sektöründeki yeşil dönüşüm sürecini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Mesleki kazanımların yanı sıra hareketlilik faaliyetleri kapsamında öğrenciler, İtalya ve İspanya'nın tarihi, kültürel ve sosyal yaşamını da yakından tanıdı. Düzenlenen kültürel geziler sayesinde Avrupa kültürü hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, farklı yaşam biçimlerini yerinde gözlemleyerek Erasmus+ programının sunduğu kültürlerarası öğrenme deneyimini yaşadı.

Okul Müdürü Umut Yasin Aslan, proje sonunda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Sularda Yeşil İstihdam projesi, öğrencilerimizin denizcilik sektöründeki yeşil dönüşümü yerinde görmeleri ve çift yakıtlı gemi makineleri alanında uygulamalı deneyim kazanmaları açısından son derece değerli bir çalışma oldu. Öğrencilerimizin Avrupa'daki işletmelerde edindikleri mesleki bilgi, yabancı dil pratiği ve kültürel deneyim, gelecekteki kariyerlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Okul olarak öğrencilerimizi uluslararası standartlarda yetiştirmeye ve Erasmus+ projeleriyle desteklemeye devam edeceğiz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Denizcilik, Eğitim, Kültür, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yeşil İstihdam Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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