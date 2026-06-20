YKS\'nin İlk Oturumu Başladı

Türkiye'de yüz binlerce üniversite adayının ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de başladı. İçeri girişlerin son bulmasının ardından bina kapısının üzerinden atlayıp okula giren 2 öğrenci, görevliler tarafından binadan çıkarılınca gözyaşlarını tutamadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de saat 10.15 itibarıyla başladı. Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınav için öğrenciler ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Konak ilçesindeki Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimlik kontrollerinin ardından adaylar sınav binalarına alınırken, dışarıdaki aileler ve yakınları da heyecanla sınavın başlamasını bekledi. Saat 10.00 itibarıyla sınav binalarının kapıları kapanırken, 165 dakika sürecek TYT oturumu saat 13.00'de sona erecek.

Geç kalınca dış kapının üzerinden atlayıp sınava girmeye çalıştılar

Geç kalan 2 öğrenci ise dış kapı demirlerinden atlayarak içeri girmeye çalıştı. Ancak giriş saatinin geçmesi nedeniyle öğrenciler içeriye alınmadı. Öğrenciler, gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.

17 yaşındaki Berke Kurtulmuş, "Sakin bir hazırlık süreci oldu. Sınava hazırım. Ben iki yıllık kuyumculuk ve takı tasarımı bölümünü okumak istiyorum. Heyecanım yok" dedi.

Türkçedeki sorulardan korktuğunu söyleyen Efe Kayan (18) da, "İnşallah yapacağım. Sosyal bilgilerde kendime güveniyorum. Matematik ve fen bilgilerini de biraz yaparsam benim için çok güzel olacak. Ben AYT'ye ağırlık verdim. Biraz heyecan var. Kendime güveniyorum" diye konuştu.

"Stresli bir süreçti"

Ailesiyle birlikte sınava gelen ve hedefinin İzmir'de psikoloji bölümü olduğunu anlatan Nazirenur Pala (17), "Çok heyecanlıyım. İki sene boyunca hazırlandım. Biraz stresli bir süreçti. Emeklerimin karşılığını alacağımı düşünüyorum. Güzel bir heyecan" ifadelerini kullandı.

Sınava hazırlanma sürecinin zor olduğundan bahseden Cemre Ekim (17), "Uzun zamandır böyle ders çalışmamıştım. Biraz rahatlık vardı üzerimde ama bir şekilde hallettim. Ben iki yıllık bir bölüm okumak istiyorum. Fizyoterapi ya da anestezi bölümlerine ilgi duyuyorum. Heyecan var" dedi.

"Bu sınavlar çok kıymetli, öğrenciler sakin olsun"

Yeğenine destek olmak amacıyla Denizli'den İzmir'e gelen öğretmen Nagihan Uğurlu (37), "Liseden sonra eğitimime 10 yıl ara verdim. Sonra çocukluk hayalim olan Türkçe öğretmenliğini kazandım. Başarısızlık ve stres olabilir ama öğrenciler hayallerinin peşinden gitsinler. Sakin olsunlar. Çok kıymetli bu sınavlar" diye konuştu.

"Kızımla beraber ben de heyecanlıyım"

Kızını sınava getiren Özgür Pala (49), "Gençler için stresli ve yorucu bir süreçti. İnşallah gelecekleri güzel olur. Kızımla beraber ben de heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) aynı gün saat 15.45'te başlayacak. İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday sınava katılacak. - İZMİR