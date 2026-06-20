YKS\'nin İlk Oturumu Bugün Yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor. İstanbul'da sınavın ilk oturumuna yetişmeye çalışan bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala içeriye girebildi.

Üniversiteye giriş sınavı YKS'nın birinci oturumu TYT bugün gerçekleştiriliyor. YKS'ye girecek olacak olan öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte sınava girecekleri Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi binasına geldi. Sınavda görevli yetkililerin içeride hazırlıkları tamamlamasının ardından sınav giriş belgeleri ile sıra halinde içeri alınmaya başlandı. Ailelerin ise çocuklarının sınavdan çıkmasını heyecan ile beklemeye başladığı görüldü. Bazı velilerin ise Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Fakülte önünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir çadır kurularak, sınava giren öğrenciler ile ailelerine su ikramında bulunuldu.

Arnavutköy ve Şişli'de sınava yetişmeye çalışan bazı adaylar ise, kapıların kapanmasına saniyeler kala içeriye girebildi. - İSTANBUL