Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından üniversite adayları için tercih sürecinin başladığını belirterek, "Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'nın ardından üniversite adayları için tercih sürecinin başladığını ifade ederek, tercih sürecinin 10 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.