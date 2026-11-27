YÖK-YKDS 28 Kasım Cumartesi, ALES/3 ise 29 Kasım Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumlarının Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Öğrenci Seçme Sınavı (2026YÖK-YKDS) 28 Kasım Cumartesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) ise 29 Kasım Pazar günü yapılacak.

YÖK-YKDS elektronik ortamda uygulanacak

YÖK-YKDS, cumartesi günü Ankara ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak. Sınav için 8 salon kullanılacak.

Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 15.45'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Sınav, Ortak Temel Test (40 soru) ve Alan Testi (40 soru) olmak üzere çoktan seçmeli toplam 80 sorudan oluşacak. Ortak Temel Test, tüm adaylar için ortak olup; matematiksel temeller, olasılık ve istatistik, algoritmik düşünme ile bilimsel araştırma okuryazarlığını ölçmeye yönelik olacak. Alan Testi ise bilişim teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve akıllı sistemler ile donanım ve bilgisayar sistemleri olmak üzere dört alt testi kapsayacak. Sınav sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.

ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde yapılacak

ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek, sınavda 468 bina ve 7 bin 592 salon kullanılacak. Lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan, lisans programını bitiren ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olan adaylar sınava katılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.

ALES sonuçları 17 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilecek.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak.

ALES' e 187 bin 664 başvuru

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu düzenlenecek sınavlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"YÖK-YKDS, ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak. Sınava 936 aday başvurdu. Sınavda emniyet görevlisi dahil 57 kişi görev alacak. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ALES' e 187 bin 664 aday katılacak. Emniyet görevlisi dahil 25 bin 33 personel, ALES için görev yapacak. Sınavlara 823 engelli aday katılacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1344 aday yararlandı. Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 56 bina ALES için kullanılacak. Ülkemizin akademik geleceğinin belirlenmesinde önemli bir aşama olan sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.