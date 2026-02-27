Yurt Dışı Öğretmen Sınav Sonuçları Açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 8 Şubat 2026 tarihinde e-Sınav olarak gerçekleştirilen Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. Yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının üç katı kadar aday, 13-24 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazandı. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'nda başarılı olan adayların iki katı kadar aday ise 11-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı'na alınacak. Temsil Yeteneği Sınavı'nda başarılı olan adaylar, belirlenen kontenjanlar dahilinde yurt dışında görevlendirilecek.