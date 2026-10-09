Zonguldak\'ta sosyal hizmet personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Zonguldak'ta sosyal hizmet personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde ilkyardım, meslek hastalıklarının nedenleri, biyolojik ve psikolojik risk etmenleri ile bağımlılık anlatıldı; eğitimlerin süreceği belirtildi.
Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.
Çalışanların iş hayatında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde; ilkyardım, meslek hastalıklarının nedenleri, biyolojik ve psikolojik risk etmenleri, bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı ile bunların zararları hakkında bilgi verildi.
İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya, iş ortamındaki risklere karşı farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?