150 milyon liralık yatırımın proje ihalesi tamamlandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 150 milyon liralık yatırımla kurulması planlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için proje ihalesi düzenlendi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kurulması planlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi, 2022 yatırım programına alındı. yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırımla yapılması planlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için proje çizim ihalesi gerçekleştirildi. Devrekani Belediyesinde gerçekleştirilen ihaleye 6 firma katıldı. Firmaların tekliflerini alan Devrekani Belediyesi, yaptığı inceleme ve araştırmanın ardından 740 bin lira ile en düşük teklifi veren mühendislik firmasıyla sözleşme imzaladı. İhale şartnamesi gereği 5 ay içerisinde Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin projesi çizilerek Tarım ve Orman Bakanlığına ulaştırılması gerekiyor. Proje ihalesi onaylandıktan sonra Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi'ne sonbaharda ilk kazma vurularak çalışmalara başlanılacağı belirtildi.

"Eylül ya da Ekim gibi ilk kazmayı vurmuş olacağız İnşallah"

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi porjesi ile ilgili bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi ile alakalı bilindiği üzere 15 Ocak 2022 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak 2022 yılı Yatırım Programına Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından alınmıştı. Yatırım programına alınmasına müteakiben bizlerde müteşebbis heyet ve yönetim kurulu olarak Organize Sanayi Bölgesinin proje ihalesini gerçekleştirdik. Daha önceden proje ile alakalı piyasa araştırmasında rayiç bedel araştırmasını daha öncesinden yapmıştık. Projenin yapımı için istekli firmalar arasında ihale yaptık. İhaleye toplam 6 firma katıldı. Bu firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından referansı olan firmalar. Bu firmalardan Sakarya eksenli çalışan ÜTOPYA Mühendislik en düşük teklifi verdiği için proje ihalemiz bu firmada kaldı. İhale bedeli ise 740 bin lira tutarında oldu. İnşallah projelerimizi ÜTOPYA Mühendisliğe yaptıracağız. Firma ile sözleşmemizi yaptık, mühendislik firmasını da önümüzdeki günlerde inşallah Devrekani ilçemize ağırlayacağız ve ilçemizde incelemelerde bulunacağız. 5 ay içerisinde projede bizim istediğim altyapıyla alakalı olsun üstyapıyla alakalı olsan bizlerin istediği, üstyapı modül projeleri, genel yerleşim planı, içme suyu projesi, kullanma suyu projesi, elektrik projesi, internet projesi, parsel projesi, operasyon ve imar planı gibi bir paket halinde bizlere hazırlayacaklar" dedi.

"Bu projeler yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığına 5 ay içerisinde onaylatıp daha sonra bizlere sunacaklar" ifadelerine yer veren Başkan Altıkulaç, "Projenin onay işlemleri bittikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reform Genel Müdürlüğü Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Daire Başkanlığı tarafınca ihaleye çıkartılıp yapım ihalesine başlanacak. Öngörümüz şudur, tahminen 2022 yılının Eylül ya da Ekim aylarında bir aksilik olmazsa yapım ihalesi bitmiş ve fiili olarak startı vermiş olacağız. İnşallah bu aylarda kazmayı vurmuş olacağız. Daha önceki Organize Sanayi Bölgeleri ile alakalı idare şartnameye baktığımızda 2 yıl içerisinde de yapım işinin bitmesi öngörülüyor. Bununla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, inşallah tez zamandı en kısa sürede burasını bitirerek hem ilçemize, hem bölgemize, hem Kastamonu'ya hem de ülkemize istihdam sağlayan son derece modern bir Organize Sanayi Bölgesini kazandırmış olacağız İnşallah" diye konuştu. - KASTAMONU