Bayram öncesi 2. el otomobil pazarında hareketlilik bekleniyor

SAMSUN - Kurban Bayramı öncesi Samsun 2. El Otomobil Pazarı hareketlendi.

Küresel salgın sonrası yaşanan çip krizinin etkisi ile dünyada yaşanan sıfır araç sıkıntısı Türkiye'deki 2. el otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Covid-19 salgının ilk aylarında peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobiller, piyasada yaşanan araç sıkıntısının ardından oldukça değerlendi. 30-40 yıllık otomobillerin bile 100 bin TL'ye kadar yükselmesi alım-satımı yavaşlatırken, Kurban Bayramı'nda araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar ikinci el otomobil pazarlarında kalabalık oluşturdu.

"Kafamdaki arabayı almaya piyasa izin vermiyor"

Kendi belirlediği fiyatta istediği arabayı almadığına dikkat çeken alıcı Gökhan Durcan, "110-130 bin TL bandında otomatik vites araba bakıyorum. Samsun'da da araç sıkıntısı var. Kafamdaki fiyat bandında otomatik araba bulamadım. Manuel viteslilerde de Şahin ve Broadway'lere 100 bin TL istiyorlar. Ben ise Corsa ve Polo gibi otomatik vites arabalar istiyordum. Şu anda istediğim özelliklerdeki arabanın başına geldim. 145 bin TL istiyorlar ama bu araba o kadar fiyat etmez. Bayram öncesi oto pazarına geldim. Bayram öncesi herkesin araba ihtiyacı oluyor. Ondan dolayı bir kalabalık olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir kalabalık var ama hepsi satıcı gibi geldi. Böyle giderse bayrama kadar kafamdaki arabayı alamayacağım" dedi.

"Broadway fiyatına Dobla satıyorum, alan yok"

Piyasaya göre uygun bir fiyata ticaret yapmaya çalıştığını belirten satıcı Efehan Bölkbaşı, "Pazara arabamızı satmak için geldim. 2. el otomobil piyasasında fiyatlar çok yüksek. Bayramın yaklaşmasıyla pazarda bir kalabalık var. Fiat Doblo'yu Broadway fiyatına satmak istiyorum. 95 bin TL fiyat biçtim. Bugün henüz almak için fiyat veren olmadı. Vatandaşlar en çok Toros, Broadway gibi eski arabalara ilgi gösteriyor. Onlardan da 70-80-90 bin TL. Megane-1'e 130 bin TL fiyat söylüyorlar. Fiyatlar yüksek olduğu için alım-satımlarda bir hareketlilik yaşanmıyor" diye konuştu.

"Alıcılar sadece fiyat sorup gidiyorlar"

Pazarda bulunduğu sürece aracına fiyat verenin çıkmadığına değinen satıcı Mustafa Aydın, "2. el otomobil pazarında araba fiyatları çok yüksek olduğundan alım-satım yok. Ben arabamı satmaya geldim ama pek bakan yok. Bugün geçen haftalara göre pazarda bayağı bir kalabalık var. Onu da bayram haftası olduğuna bağlıyorum. Ben 2014 model Fiat Linea otomobilimi satmak için geldim. 245 bin TL'ye satmak istiyorum ama şu anda fiyat veren çıkmadı. Alıcılar sadece fiyat sorup gidiyorlar" şeklinde konuştu.

Bayramda ayaklarını yerden kesecek bir binek araba almak için pazarı gezen vatandaşlar ise, "Evde yaptığımız hesap çarşıya uymadı. Kafamızda bir rakam vardı ama pazara gelince istediğimiz arabayı bulamayacağımızı fark ettik. ya fiyat ya da marka-model uymuyor. Pazarda bir kalabalık var ama fiyatların yüksek olmasından dolayı alım-satımlarda çok bir hareketlilik yok" ifadelerini kullandılar.