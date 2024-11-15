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Ekonomi

2 Milyon Kadın Girişimci Hedefi

2 Milyon Kadın Girişimci Hedefi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki kadın girişimci sayısını 2 milyona çıkaracaklarını açıkladı.

15.11.2024 18:49
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki kadın girişimci sayısını 2 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Genç İş İnsanları Derneğinin ev sahipliğinde kentteki bir otelde "İkinci Yüzyılın Ekonomisi" temasıyla G3 Girişimci Zirvesi düzenledi.

Habitat Derneği bünyesinde kurulan GEN Türkiye ile TOBB, Ziraat Bankası, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, birçok kentte girişimcilik zirvesi düzenlediklerini ama İzmir'deki zirveye ilginin çok büyük olduğunu söyledi.

İzmir'in çağdaş bir vizyonla markalaştığını ve kültürüyle ön plana çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, gençlere girişimcilik tavsiyelerinde bulundu.

Zenginliğin tek ilacının girişimcilikten geçtiğini, Türkiye'nin zengin olması için de Türkiye Girişimciler Kurulunu kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki girişimci sayısının Japonya'daki girişimci sayısının yarısı olduğuna dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Japonya ekonomisiyle aynı noktaya gelmek istiyorsak girişimci sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu potansiyel en çok genç ve kadınlarda var. Biz 2007 yılında kadınlarla ilgili çalışmalara başladığımızda toplam girişimcilerdeki kadın payı yüzde 4,5'di. Şimdi yüzde 12'ler civarına geldi. Neredeyse kadınların oranı yüzde 100 arttı. Çünkü erkeklerle çabaladık çabaladık, işte sayımız bu kadar. Ama potansiyelde kullanamadığımız yer kadınlardı. Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak. Hedef 2 milyon kadın girişimci ve bunu istiyoruz. Yolumuz daha uzun."

Hisarcıklıoğlu, üniversitelerde eğitim gören genç kızlar için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini, başarılı kadın girişimcilerin genç kızlara başarılarını anlatması gerektiğini dile getirdi.

Diğer konuşmacılar

Vali Süleyman Elban ise İzmir'in girişimciliğe ve yeniliklere açık olduğunu belirterek, "Girişimciliğin esasında riski var ama bugün için girişimcilikte ciddi riskten söz etmek yanlış olur. Girişimci yenilikçi, yeni sistem kuran, yeni ürünleri bulan ve yeni insanlara, müşterilere ve pazarlara ürününü yüksek değerle satabilen, bütün bu süreçlerle ilgili sistem kurabilen insan demektir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da belediye olarak genç girişimcilere melek yatırımcı olacaklarını dile getirerek, "Bu salondan ülkesini ve halkını seven pek çok girişimci arkadaşımız çok başarılı işler yapacak. Girişimciliğe ayrı ayrı inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde her anlamda destek olurken İzmir Büyükşehir Belediyesi melek yatırımcı olarak bu ekosisteme katkı sunacak. Bize ihtiyacınız olduğu zaman yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

TOBB Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise Türkiye'nin dört bir tarafındaki girişimcilerin zirveye gelmesiyle rekor sayıya ulaşıldığını, zirveyle gençlerin geleceklerini inşa etmesi, hayallerini gerçekleştirmesi ve ülke ekonomisine katkı sunmalarını sağlamayı amaçlandıklarını anlattı.

Açılış töreninde Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Firma Analiz Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu ve G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz da birer konuşma gerçekleştirdi.

Zirve kapsamında düzenlenen "Yatırımcı ve Girişimci Gözünden Ekosistem", "Yeni Dönemde Sürdürülebilir Dönüşüm" ve "Dijital Ekonominin Geleceği" adlı panellerle başarı iş insanları katılımcılara hikayelerini anlattı, tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA

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