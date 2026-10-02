2002'den bu yana en yüksek tahvil faizleri geriledi, New York borsası hafif yükseldi

NEW New York borsası, tahvil faizlerinin uzun yılların en yüksek seviyelerinden geri çekilmesiyle günü hafif yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 50.926,56 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.666,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kazançla 26.871,60 puana çıktı.

Gün içinde 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini kaydeden uzun vadeli tahvil faizleri, daha sonra geriledi. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 5 baz puan azalışla yüzde 5,24'e ve 30 yıllık hazine tahvili faizi de 3 baz puan düşüşle yüzde 5,61'e indi.

Texas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının büyümeye zarar vereceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin dirençli olması ve enflasyonun öngördüğünden daha katı bir seyir izlemesi halinde politika faizinin daha da yüksek seviyelere çıkmasının gerekebileceğini belirtti.

Kashkari, bir sonraki faiz artışının ekim ayı toplantısında yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda kesin bir görüşü olmadığını kaydetti.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, para politikasında yapılabilecek her türlü ayarlamanın verilerdeki eğilimlerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkatlice incelenmesiyle belirleneceğini vurguladı.

Kendisi ve diğer Fed yetkililerinin bu değerlendirmeyi yapması için biraz daha zamana ihtiyaç duyabileceğini dile getiren Jefferson, elde daha fazla veri bulunduğunda eğilimlerin daha iyi analiz edilebileceğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, ABD basınında, Pentagon'un Orta Doğu'ya üçüncü bir uçak gemisi ve ilave asker göndereceği ve Trump'ın ara seçimlerin ardından İran'ı bombalamaya yeniden başlamayı değerlendirdiği aktarıldı.

Bu gelişme sonrasında Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 4,6 artarak 102,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3 artışla 93,13 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 26 Eylül'de sona eren haftada 197 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,5'e gerileyerek imalat sektöründeki büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti.

Ülkede bu hafta yayımlanan iş gücü piyasası ve enflasyon verilerinden alınan sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını erteleyeceği beklentisini güçlendirmişti.

Analistler, ABD ekonomisinin hala dirençli olduğunu belirterek, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.