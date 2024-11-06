2023'te Şeker Pancarı Rekoru - Son Dakika
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Ekonomi

2023'te Şeker Pancarı Rekoru

2023\'te Şeker Pancarı Rekoru

Türkiye, 2023'te şeker pancarı üretiminde rekor kırarak 25 milyon tonu aştı. Üretim devam etmeli.

06.11.2024 16:17
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son 10 yılda ortalama yıllık 19,5 milyon ton şeker pancarı üretimi yapıldığını belirterek, "2023 yılında rekor bir üretimle şeker pancarı üretimimiz ilk defa 25 milyon tonu geçti." dedi.

Aratol Mahallesi'nde Ekrem Arslan'a ait tarlada şeker pancarı hasadı etkinliğine katılan Bayraktar, pancar ve şeker üretiminin, yüksek katma değeri, istihdama katkı sağlaması ve hayvancılığın gelişmesindeki rolüyle tüm dünyada stratejik önemi olan bir üretim kolu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin pancar şekeri üretiminde yüzde 6,6'lık payla dünyada beşinci, Avrupa'da ise dördüncü sırada yer aldığını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının yüzde 95'i pancar şekeri, yüzde 5'i ise nişasta bazlı şekerle karşılanmak üzere programlanıyor. Ülkemizde 58 ilde şeker pancarı üretiliyor. Üretimde Konya, Yozgat, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir ve Aksaray ilk sıralarda. Geçtiğimiz sezon Aksaray'da 1 milyon 178 bin ton şeker pancarı üretildi. Bu üretim rakamıyla Aksaray ülke üretiminden yüzde 5 pay alarak 6'ncı sırada yer alıyor. Tarım topraklarımızın 3,5 milyon dekarını şeker pancarı üretimi için ayırıyoruz. Yıllar itibarıyla değişmekle birlikte son 10 yılda ortalama yıllık 19,5 milyon ton şeker pancarı üretimi yapıldı. 2023 yılında rekor bir üretimle şeker pancarı üretimimiz ilk defa 25 milyon tonu geçti."

"Şeker pancarı üretiminin devam etmesi gerekiyor"

Bayraktar, şeker pancarı üretimi yapan çiftçi sayısının yıllar itibarıyla önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

Son 10 yılda pancar üreten çiftçi sayısının yüzde 20 oranında azalarak 99 bine düştüğünü belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Şeker tüketimimiz ise artıyor. 2021 yılında kişi başına şeker tüketimimiz yaklaşık 31 kilogramken 2022'de 33,5 kilograma yükseldi. 1 yılda yüzde 9,5 artan kişi başı tüketimimizle şekerdeki yeterlilik oranımız düştü. 2022'de şeker yeterlilik oranımız 91 olarak gerçekleşti. 85 milyonu geçmiş, genç, dinamik ve artış hızı yüksek bir nüfusa sahibiz. Yıllık 55 milyon turist ülkemizi ziyaret ediyor. Bütün bunlar şeker talebini önemli ölçüde artıran unsurlardır. Bu talebin karşılanması gerekiyor. Talebin karşılanması için de şeker pancarı üretiminin devam etmesi gerekiyor. Açıklanan şeker pancarı fiyatları üreticinin yeterli gelir elde etmesini sağlayacak düzeyde olması ve üretim motivasyonunun artırması fevkalade önemlidir. Tarımsal üretimin tüm kollarında üretimin devam etmesi elzemdir. Açıklanan şeker pancarı alım fiyatları yıllar itibarıyla artış gösterdi."

Bayraktar'ın, biçerdöver kullanarak şeker pancarı tarlasında hasat gerçekleştirmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2023'te Şeker Pancarı Rekoru - Son Dakika

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