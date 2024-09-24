2024 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belirlendi

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı bilgye göre, Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendi.
Geçen yıl Türkşeker, pancar alım fiyatını kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 1 bin 855 TL ödeme yapmıştı.
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