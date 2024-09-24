2024 Şeker Pancarı Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2.375 TL olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun" denildi.