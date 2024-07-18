2024'te Fındık Rekoltesi Yüzde 14 Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2024'te Fındık Rekoltesi Yüzde 14 Artacak

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, 2023'te 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024'te yüzde 14 artışla 738 bin 931 tonu bulmasının beklendiğini açıkladı. En yüksek rekoltenin tahmin edildiği ilk 3 il ise Ordu, Samsun ve Sakarya oldu.

18.07.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, 2023'te 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024'te yüzde 14 artışla 738 bin 931 tonu bulmasının beklendiğini bildirdi.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sektör paydaşlarını uhdesinde barındıran Konseye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini açıklama görevi verildiğini anımsattı.

Bu kararı, ürün konseylerinin tarım piyasalarında politika geliştirmeleri ve daha etkin görev yürütmeleri adına olumlu bulduklarını belirten Bölük, "Fındık rekolte tahmin komisyonlarında yer alan kurum ve kuruluşların üyeleri tespit çalışmalarını sonuçlandırdı. Ülkemizin en önemli ihraç ürünü olan fındıkta rekolte tahmin komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda 2023'te 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024'te yüzde 14 artışla 738 bin 931 tonu bulacağı öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Bölük, rekolte tahmin komisyonlarının, fındık üretiminin yapıldığı 16 ilde, Tarım ve Orman müdürlükleri koordinasyonunda üniversiteler, araştırma enstitüleri, TMO, Fiskobirlik, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, Konsey ile ziraat odalarının katılımıyla çalışma yaptığına işaret etti.

Bölük'ün açıklamasında, illere göre rekolte tahminlerine de yer verildi. Buna göre, en yüksek rekoltenin tahmin edildiği ilk 3 il, 202 bin 41 tonla Ordu, 114 bin 81 tonla Samsun, 95 bin 864 tonla Sakarya oldu.

İllere göre fındık rekolte tahminleri şöyle:

İller2024 rekolte tahmini üretim (ton)
Ordu202.041
Samsun 114.081
Sakarya95.864
Düzce95.586
Giresun94.008
Zonguldak43.672
Trabzon38.321
Kocaeli14.123
Bartın14.091
Kastamonu7.320
Artvin 4.645
Tokat3.457
Bolu2.513
Sinop1.449
Rize1.107
Gümüşhane1.070
16 il toplamı733.348
Diğer iller5.583
Toplam738.931

Kaynak: AA

Sakarya, Samsun, Ordu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te Fındık Rekoltesi Yüzde 14 Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:07 AKOM’dan Afrika sıcakları uyarısı AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:46 Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 13:36:02. #1.12#
SON DAKİKA: 2024'te Fındık Rekoltesi Yüzde 14 Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement