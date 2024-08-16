2024 Yılı 2. Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılı 2. Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı 2. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, daire sayısı ve yüzölçümü bir önceki yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Konut alanının yüzde 53,8'ini oluşturduğu belirtilen verilere göre, en yüksek yüzölçüm payı iki ve daha fazla daireli binalara ait oldu.

16.08.2024 10:27
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Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 2'nci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,7, daire sayısı yüzde 28,9 ve yüzölçüm yüzde 30,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2'nci çeyrek Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 2'nci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,7, daire sayısı yüzde 28,9 ve yüzölçüm yüzde 30,9 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 53,8'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 27,1 milyon metrekare iken; bunun 14,6 milyon metrekaresi konut, 6,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 66,6 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı 2'nci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,0 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,2 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 14,7 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 14,7, daire sayısı yüzde 23,5 ve yüzölçüm yüzde 14,7 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 51,4'ü konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı 2'nci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 18,1 milyon metrekare iken; bunun 9,3 milyon metrekaresi konut, 5,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 3,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 63,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 11,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Yılı 2. Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Azaldı - Son Dakika

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