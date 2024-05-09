2024 Mart ayında dış ticaret haddi 87,2 olarak gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Mart ayında dış ticaret haddi 87,2 olarak gerçekleşti

2023 yılı Mart ayında 86,7 olan dış ticaret haddi, 2024 Mart ayında 87,2 olarak kaydedildi. İhracat birim değer endeksi yüzde 1,4 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 2 azaldı. İhracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 3,5 arttı.

09.05.2024 10:12
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2023 yılı Mart ayında 86,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,5 puan artarak, 2024 yılı Mart ayında 87,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mart ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Mart ayında 86,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,5 puan artarak, 2024 yılı Mart ayında 87,2 oldu.

İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 30,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,0 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 2 azaldı

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 3,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 4,4 azaldı

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Şubat ayında 155,4 iken 2024 Mart ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 154,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Mart ayında 154,4 iken 2024 yılı Mart ayında yüzde 5,3 oranında artarak 162,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 3,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Şubat ayında 124,2 iken 2024 Mart ayında yüzde 3,5 oranında artarak 128,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Mart ayında 129,4 iken 2024 yılı Mart ayında yüzde 2,2 oranında artarak 132,3 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Mart ayında dış ticaret haddi 87,2 olarak gerçekleşti - Son Dakika

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